Discours rassembleur du Président Diomaye Faye qui invite la classe politique à la sérénité

En prélude aux élections législatives du 17 juin dont la campagne va démarrer le dimanche 27 octobre 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la Nation dans la soirée du vendredi 25, pour inviter les acteurs politiques à cultiver la paix durant ces trois semaines de campagne.



Après son discours, le président qui a accordé une séance de questions réponses à la presse nationale a été interpellé par un journaliste sur le cas Samba Ndiaye, nommé PCA de SN-HLM, lors du Conseil des ministres du mercredi 23 octobre dernier. Une nomination qui a suscité indignation aussi bien chez bon nombre de Sénégalais que des responsables de Pastef.



En répondant à cette question, le chef de l'Etat, a débord appelé à la tolérance,. « Nous venons de loin, après des heurts qui ont marqué notre pays. Nous avons souffert et celui qui a subi le plus, Ousmane Sonko, a annoncé avoir pardonné », a lancé le Président.



Avant de poursuivre : « Nous avons annoncé des appels à candidature, donc si jamais une personne autre qu’un membre de Pastef même faisant parti de ceux qui nous ont insultés par le passé venait à postuler et que la commission chargée des dossiers juge que c’est le bon profil est ce qu’on va rejeter son dossier ? On va travailler avec lui sans tenir compte de cela. Les Sénégalais nous ont fait confiance grâce à notre projet, et ce projet inclut tous les Sénégalais. Nous devons faire preuve de dépassement », a déclaré le Président Diomaye.



Aux acteurs : « Les élections sont un moment cruciale de choix démocratique et non un prétexte à la discorde. J’appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité de retenue et de modération », a lancé le président de la République.