Djibril WAR au collectif « And Samm Jikko Yi » : Il n’est pas encore né celui qui va nous imposer de voter des lois ici »

Après la déclaration du coordonnateur de l’ONG Jamra de « prendre note des noms des députés qui auront voté contre la loi criminalisant l’homosexualité » afin de mener une campagne auprès des électeurs pour les dénoncer, le député Djibril WAR est monté au créneau pour déverser sa bile sur le collectif And Samm Jikko Yi.





En effet, selon le député, des députés de la mouvance présidentielle comptent bien voter contre cette loi et ce n’est pas des menaces qui les feront faire marche arrière. A l’en croire, cette démarche entreprise par le collectif est à fustiger.





« Il n’est pas encore né celui qui va nous imposer de voter des lois ici. J’ai entendu certains menacer les députés qui ne voteront pas cette loi, de les mettre en mal avec les Sénégalais et les marabouts. Ils sont en train de faire germer la perversion dans le mental des Sénégalais. Nous n’avons pas ce temps. On est là pour gérer la préoccupation des Sénégalais. Faites-nous l’économie des lois. Nous avons à gérer les infractions contre les personnes, contre les familles, les mœurs. Dans quel Sénégal sommes-nous ? Ces gens sont des politiciens le matin et le soir ils veulent être de grands musulmans. Personne ne peut nous enseigner comment être musulman. Il faut savoir raison garder», fulmine-t-il.



Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata TALL SALL affirmé que le Sénégal ne légalisera jamais l’homosexualité.



WalfNET