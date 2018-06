Docteur Valérie Quenum Ndiaye, nutritionniste : « Après le Ramadan, il faut réhabituer petit à petit le corps sans le surcharger »

Conseilleriez-vous un régime particulier au début du mois de Ramadan ?



Il faut rappeler que durant le mois de Ramadan, c’est seulement le déjeuner qui n’est pas pris. Le petit déjeuner est pris très tôt le matin, et le diner est pris le soir. Donc ce qui est recommandé c’est de manger le matin avant l’heure de la prière et boire beaucoup d’eau. Ce qui est aussi conseillé, c’est de manger résistant. Comme ce n’est que deux repas par jour il faut manger résistant le matin et le soir. Il est déconseillé de ne rien prendre le matin car avec ce régime, au bout de quelques jours on se fatigue.



Après la rupture du jeûne, quels sont les aliments à privilégier ?



Il faut avant tout boire de l’eau. L’estomac a une capacité d’un peu plus d’un litre. A la rupture du jeûne, il faut donc prendre un verre d’eau, une tasse d’un liquide chaud comme le thé ou le Kinkéliba ; une tisane ou une bouillie chaude et surtout éviter le trop plein de sucre. Il faut idéalement mettre dans une tasse, un ou deux morceaux de sucre. Car trop de sucre entraine une grosse fatigue et cela déséquilibre la sécrétion d’insuline si l’on en consomme trop. Donc on recommande de prendre des quantités modérées. En ce qui concerne le diner, cela peut être du couscous ou du poulet avec comme accompagnement des pommess de terre. Cela peut-être également du poisson. Il faut également privilégier les légumes crus ou cuits et en manger tous les soirs.



A part les aliments trop sucrés, quels sont les autres aliments à éviter ?



Il y a également tout ce qui est trop salé mais aussi, les repas trop gras. Parce que le soir, on digère moins vite que pendant la journée. Nos sauces sont trop grasses et on rajoute encore du beurre notamment dans le couscous et d’autres mets en plus de l’huile. Ce qu’il ne faut pas faire également c’est de sauter les repas. Eviter de dormir tout de suite après la rupture. Certains jeûneurs essaient de faire du rattrapage pendant la rupture du jeûne. C’est-à-dire, prendre les trois repas de la journée, le soir. Ce n’est pas possible.



Quel régime alimentaire doit-on adopter juste après la fin du mois de Ramadan ?



Il faut progressivement réhabituer le corps aux trois repas journaliers. L’estomac a perdu l’habitude de recevoir la nourriture pendant la journée. Il faut le réhabituer petit à petit sans faire de la surcharge.



Ceux qui sont tentés de prendre le poids qu’ils ont perdu durant la période de jeûne en mangeant n’importe comment, mettent le corps en danger. Privilégier évidemment les fruits et les légumes. Actuellement c’est la saison des mangues, il ne faut donc pas hésiter à en consommer.





intelligences.info