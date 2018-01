Donald J. Trump ou le délire du dément. Par Abou Bakr MOREAU

Les propos injurieux que le président américain a tenus à l’endroit des pays africains et d’Haïti ont soulevé des vagues d’indignation. D’emblée, nous souhaitons saluer ici la lettre de protestation que certains de nos Etats (plus précisément l’Afrique du Sud, le Botswana et le Sénégal) ont, chacun individuellement, adressée à Washington. En notre for intérieur, nous devons rester et demeurer des hommes de refus. « L’oppression se nourrit du silence » et la dignité n’a pas de prix !