Dossier Fallou SENE : la patience de la CESL s’arrête en octobre (communiqué)

Dans un communiqué publié samedi, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis regrette qu’« aucun acte concret qui tiendrait à rassurer la communauté estudiantine, dont la soif de justice ne fait l’ombre d’aucun doute, n’ait été posé par les pouvoirs publics », « quatre mois après le décès de Fallou SENE ».



La CESL « condamne avec vigueur » une « léthargie notoire et manifeste » et « renouvelle son engagement et sa détermination à continuer le combat de la Justice et de la Dignité ».



Elle annonce l’emploi « de facto tous les moyens d’action nécessaires en octobre afin que le droit soit dit ».



