Dossier Mame Mbaye Niang : Abdoulaye Sylla dépose une seconde plainte « contre X pour faux et usage de faux en écritures privées de banque »

Abdoulaye Sylla a porté plainte hier jeudi auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar «contre X pour faux et usage de faux en écritures privées de banque ».



Cette plainte fait suite à sa convocation par la Section de recherches de Colobane pour une audition.



Dans la plainte, l’homme d’affaires dit avoir été informé qu’il a «effectué un dépôt de deux millions d’euros en date du 31 décembre 2018, auprès d’une société dénommée SCI NIANG» et d’une seconde opération d’un « virement bancaire de 500 mille euros qui aurait été effectué par la société ECOTRA au profit » de la même société.



Abdoulaye Sylla nie les faits qui lui sont imputés, affirmant que «les documents qui fondent cette accusation sont fabriqués de toutes pièces» et déclare ne pas être entré «sur le sol français depuis 2013».