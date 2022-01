Douanes du Nord : 8,3 milliards de FCFA collectés en 2021.

Au cours de cette année, les unités douanières opérationnelles de la DRN se sont brillamment illustrées tant du point de vue de la collecte des recettes budgétaires que dans la lutte contre la fraude malgré un contexte difficile marqué par la persistance de la crise sanitaire liée au COVID-19 .



D’ailleurs, ce même contexte est à l’origine de la célébration de cette journée par les douanes sénégalaises en général et celles du nord en particulier dans la sobriété pour un respect des mesures de lutte contre la pandémie.



Ainsi, l’engagement et l’abnégation des agents des douanes de la zone nord se sont matérialisés par la réalisation d’importants résultats. En effet, le montant des liquidations des droits et taxes est de 7,8 milliards de FCFA alors que celui des recettes contentieuses s’élève à 505 millions FCFA , soit des recettes globales de 8,3 milliards de FCFA .





Par rapport aux résultats globaux de 2020 (5.9 milliards de FCFA ) , la DRN enregistre une plus-value de 2,3 milliards de FCFA en valeur absolue constitutive d’un taux de progression de 39.62% (valeur relative) .



Il demeure constant que le bureau de Rosso , situé à la frontière avec la Mauritanie, enregistre la plus grande part des recettes. En effet, ses recettes qui sont de 7,6 milliards de FCFA constituent 90,82 % des recettes globales de la DRN .



A l’image des liquidations, les recettes contentieuses ont été aussi assez importantes. Ce qui confirme, la bonne volonté et l’engagement des agents des douanes de la DRN à mieux servir leur nation aussi bien dans les opérations commerciales que dans la lutte contre la fraude.





Ce qui a abouti à une réalisation de 505 millions de FCFA en termes de recettes contentieuses en 2021 contre 420 millions FCFA en 2020 représentative d’une hausse de 84,4 millions FCFA soit 20.05 % en valeur relative.



De multiples saisies improductives d’une valeur totale de 69,3 millions FCFA ont été également effectuées au cours de l’année 2021. Des produits stupéfiants (390,1 kg de chanvre indien) d’une valeur de 36,7 millions FCFA ont été appréhendés. De même, des médicaments et produits vétérinaires d’un montant total de 17,7 millions de FCFA ont été saisis. Des cigarettes contrefaites d’une valeur de 3,4 millions de FCFA ainsi que des sachets plastiques d’une valeur de 11,5 millions de FCFA figurent également au rang des marchandises prohibées saisies.





Il convient enfin de préciser que la Direction régionale des Douanes du Nord couvre les régions administratives de Louga , de Saint-Louis et de Matam soit une superficie de plus de 68.000 Km² représentant plus du tiers du territoire national.





