Double plainte contre le général Moussa Fall : accusations graves de kidnapping et de torture

Le général Moussa Fall, ancien Haut commandant de la gendarmerie, se retrouve au cœur d'un tumulte judiciaire avec le dépôt d'une double plainte par Ibrahima Diagne, ancien commandant du deuxième escadron de la garde présidentielle. Actuellement incarcéré à Rebeuss pour complot contre l’autorité de l’État, Diagne n'hésite pas à accuser son ancien supérieur de divers actes illégaux, dont le kidnapping, le harcèlement et les tortures.



Selon les révélations du quotidien L’Observateur dans son édition de ce lundi, Diagne soutient que la procédure disciplinaire qui a conduit à sa radiation et à son emprisonnement comporte des irrégularités majeures. Il décrit également les circonstances de son arrestation musclée, intervenue en février dernier à Mandégane, en Casamance, comme étant orchestrée par le général Moussa Fall.



La plainte vise également le commandant de la Section de recherches de Ziguinchor. Des informations suggèrent que d'autres gendarmes pourraient bientôt être impliqués dans cette affaire, bien que leurs noms n'aient pas encore été rendus publics lors de l'enquête préliminaire.



Des allégations de violences physiques



Dans un contexte déjà tendu, Ibrahima Diagne a récemment été extrait de prison sur demande en date du 21 novembre 2024, afin de déposer sa plainte au commissariat d’arrondissement de Rebeuss. L’enquête a été ouverte sur ordre du procureur de la République près le tribunal hors classe de grande instance de Dakar après réception de la plainte le 8 novembre.



Diagne qualifie les accusations portées contre lui d'« infondées » et affirme que les procédures ayant entraîné sa radiation ainsi que son incarcération sont marquées par des vices.



Une histoire de détention partagée avec des personnalités politiques



L’ancien gendarme fait état de deux séjours en prison. Le premier a eu lieu entre 2022 et janvier 2024 pour une accusation de vol de 800 000 francs CFA, qu'il considère comme un complot orchestré par le général Fall. Pendant cette période, il affirme avoir partagé la même chambre que Diomaye Faye, actuel président, arrêté en 2023. Libéré grâce à une grâce présidentielle en janvier 2024, Diagne a cependant dû retourner derrière les barreaux un mois plus tard, cette fois-ci à Rebeuss.



Peu après sa sortie du Cap Manuel, il déclare avoir reçu un appel de Fall via un numéro masqué, ce dernier lui aurait alors insinué qu’il le surveillerait. Diagne rapporte avoir répondu par texto qu’il n'avait pas peur et que le général « paierait pour ses actes ». Cet échange aurait conduit à son arrestation violente le 23 février dernier.



Des conditions de détention inhumaines



Diagne, en route vers Dakar, évoque des sévices corporels subis durant le trajet, incluant des refus d’accès aux besoins fondamentaux. À son arrivée à la Section de recherches, il affirme avoir été privé de soins médicaux malgré ses blessures. « J’ai passé des jours sans pouvoir prendre un bain ni prier, et l’infirmerie de Rebeuss ainsi que mes voisins de cellule peuvent confirmer mes dires », confie-t-il.



Cette affaire soulève de nombreuses questions quant aux pratiques au sein des forces de sécurité et à la gestion des droits humains au Sénégal. La suite de cette enquête s'annonce complexe, alors que les acteurs de cette tragédie s'apprêtent à défendre leurs positions dans un climat hautement polarisé.