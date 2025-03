Dr Ibrahima Sall, DG de l’ADS : " D’ici deux ans, nous espérons finaliser les travaux du tronçon Dakar-Tivaouane-Saint-Louis"

Le Sénégal poursuit l’expansion de son réseau autoroutier avec des projets d’envergure qui devraient transformer la mobilité dans le pays. Actuellement, le réseau couvre 212 km, reliant principalement les axes stratégiques Dakar-AIBD-Mbour et AIBD-Thiès-Touba. Mais d'ici deux ans, ce réseau devrait atteindre 512 km, renforçant ainsi la connectivité entre les principales villes du pays.



Des travaux en cours pour 100 km supplémentaires



Le tronçon Mbour-Kaolack, actuellement en chantier, est une étape clé dans cette extension. Long de 100 km, ce segment qui passe par Fatick devrait être achevé dans les six prochains mois. Une fois opérationnelle, cette section portera la longueur totale du réseau autoroutier sénégalais à 312 km, facilitant les échanges et réduisant les temps de trajet entre ces villes stratégiques.



Un objectif de 512 km d’ici deux ans



Dans un entretien avec FinancialAfrik, Ibrahima SALL, le Directeur général de l’Agence des Autoroutes du Sénégal (ADS) a confirmé que les travaux du tronçon Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, long de 200 km, devraient être finalisés dans les deux années à venir. Cette extension permettra de porter la longueur totale du réseau à 512 km, offrant aux usagers un maillage autoroutier plus dense et mieux adapté aux besoins croissants en mobilité.



Vers une souveraineté sur les infrastructures autoroutières



Au-delà de l’expansion du réseau, le gouvernement sénégalais ambitionne de renforcer sa souveraineté sur ces infrastructures. L’objectif est de pouvoir fixer les tarifs des péages sans passer par des négociations avec des partenaires privés. Cette stratégie vise à alléger la charge financière pour les usagers tout en assurant la rentabilité et la durabilité des infrastructures.



Un impact majeur sur la mobilité et l’économie



L’extension du réseau autoroutier au Sénégal représente un levier important pour le développement économique du pays. En facilitant le transport des biens et des personnes, ces infrastructures contribueront à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer l’intégration régionale. Par ailleurs, la réduction des temps de trajet permettra une meilleure fluidité du trafic et un confort accru pour les usagers.



