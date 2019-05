Du nouveau dans l'affaire Bineta Camara : un militant de l'Apr, proche du père de la victime, arrêté

Les choses avancent à grands pas dans l'enquête concernant le meurtre de la jeune fille Bineta Camara, à Tambacounda.



Et pour cause? Quelques minutes après l'audition par le procureur général près le tribunal de grande instance de la localité, un autre individu vient d'être interpellé dans la maison mortuaire, par la police du commissariat urbain de la ville.



Il s'agit du nommé A. B. Fall. Ce dernier est présenté comme un militant de l'Alliance pour la République (Apr) et proche du père de la victime, Malal Camara, par ailleurs directeur général de l'Agence de développement local (Adl).



Une interpellation jugée "très surprenante" par des membres de la famille de la défunte pour avoir entretenu de "bons rapports" avec lui à travers notamment les activités politiques de Malal Camara. Le mis en cause aurait déjà avoué être l'auteur du meurtre. Le vigile, d'après la même source, vient de bénéficier d'un retour de parquet.



SENEWEB