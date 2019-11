EMPLOI DES JEUNES : le programme "TEKKI FII" veut jouer sa partition (vidéo)

Grâce à l’appui de l’Union Européenne, l’Etat du Sénégal met en œuvre un programme d’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dénommé « TEKKI FII ». Dans ce cadre, une caravane sillonne le territoire national pour informer sur les possibilités de formation, de financement, et d’accompagnement technique dont ils peuvent bénéficier à travers des structures comme l’ADEPEME (Agence pour le développement des PME du Sénégal), l’ONG Positive Planet, les Centres de Formation Professionnelle implantés dans les régions, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique du Sénégal (3FPT), ou encore le Bureau de Mise à Niveau, pour les entreprises les plus structurées. Elle a fait cap vendredi à Saint-Louis.