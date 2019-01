Eau et Assainissement : un outil va mesurer l’efficacité des politiques publiques (vidéo)

Après le renforcement des capacités des Organisations de la Société civile (OSC) de Saint-Louis sur le contrôle citoyen dans la mise en œuvre de projets sur l’hydraulique et l’assainissement, les acteurs identifiés ont été initiés à la maitrise d’un outil leur permettant de donner leurs avis sur les politiques publiques.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la certification citoyenne mise en ouvre par le Forum civil en collaboration avec l’ONG le GRET.



L’initiative s’inspire notamment de l’expérience concluante du forum civil sur la gouvernance locale et dont les résultats ont été probants. Des indicateurs mis en place permettront de mesurer l’efficacité des projets déroulés par le gouvernement dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Cela devrait encourager une meilleure atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD)