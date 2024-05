Échec d'une tentative de migration : deux décès enregistrés.

Les séries de drames et de morts qui ponctuent la ruée vers l’Espagne ne font pas reculer les candidats à ce périlleux voyage vers l’inconnu.



Après l’échouage en mai d’un bateau de migrants au large de Goxu-Mbacc avec plus d’une cinquantaine de décès, une autre embarcation a tenté vainement de braver le danger, a appris NdarINFO.



La pirogue fortement chargée qvec des femmes à bord a été aperçue par des pêcheurs locaux non loin de la brèche (Ndiébène Gandiol) accompagnée par la Marine qui l’a aidée à accoster après sa tentative non-concluante. Deux passagers ont perdu la vie alors que le reste de l'embarcation présente des signes d’une grande fatigue.



Une vidéo amateur de l'embarcation accompagnée par le Marine nationale