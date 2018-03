École Cheikh TOURE : les prémisses de la catastrophe (vidéo)

Une partie de l’établissement s’est effondré, dans la nuit du dimanche, avec une autre concession qui faisant face à la mosquée en ruine. Sur le mur de clôture de l’école Cheikh TOURE les impacts des vagues font froid dans le dos. En plus de charger tout le mur de clôture, les vagues grignotent le sous-sol. Les toilettes de l’institution scolaire ont été réduites en amas de pierres et de la mer, on peut apercevoir maintenant l’intérieur de l’école. Regardez !