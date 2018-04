Education : un nouveau calendrier scolaire

Avec la grève qui paralyse le système éducatif, le ministère de l’Éducation nationale a procédé au réaménagement du calendrier scolaire. Selon Le Quotidien, qui donne l’information, les examens ont été décalés de deux semaines.



Le Bac général est prévu le 17 juillet prochain et le Bac technique, deux semaines plus tôt, à partir du 2 juillet. Les anticipées de Philosophie sont fixées au 29 juin.



Pour l’élémentaire, le Cfee et le concours entrée en 6e sont programmés pour les 26 et 27 juin. Les examens du Bfem sont programmés pour le 24 juillet. Les évaluations du second semestre sont prévues du 2 au 10 au juillet.



