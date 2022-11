Éligibilité à l’exportation : l‘ADPME prépare les PME de Saint-Louis - vidéo

À la suite d’un atelier de lancement du projet Emploi, Transformation Économique et Relance (ETER) à Saint-Louis en septembre, l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a organisé hier jeudi un atelier de sensibilisation des moyens opérateurs sur l’adoption technologique. Cette rencnre a ciblé les PME qui sont déjà exportatrices de produits, celles qui veulent aller à l’export et les entreprises qui veulent s’implanter à l’international. Cette démarche soutenue par la Chambre de Commerce de Saint-Louis s’ouvre aux structures évoluant dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la pêche et de l’élevage. « Au vu de son potentiel économique, un bon nombre de PME devrait être coopté sur Saint-Louis », confie El Hadji Malick DIAW, chargé de programmes à l‘ADPME.