Émigration irrégulière : Les 87 clandestins libérés, les 2 capitaines devant le Procureur

Les 89 candidats à l’émigration clandestine dont le bateau a échoué lundi dernier à Dionewar et qui étaient en garde-àvue au niveau des brigades de gendarmerie de Fimela et de Fatick, sont fixés sur leur sort depuis hier, mercredi 13 mars. Majoritairement des jeunes, les 87 candidats à l’émigration clandestine, qui étaient auditionnés à titre de témoins, ont été relâchés hier.



Dans le lot, il y avait 39 Sénégalais, 41 Ghanéens, 5 Gambiens, 3 Sierra Léonais et 1 Libérien dont 2 femmes. Les deux autres passagers sont les capitaines du bateau. Ils ont été conduits devant le procureur pour «trafic international de migrants».