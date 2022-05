En soutien à Gas El Salvador, des activistes appellent à boycotter le lait "Diaary"

Des manifestations de soutien à l’endroit de l’activiste Saint-Louisien Alé THIAM alias Gas El Salvador se multiplient après son arrestation, hier, suite à une plainte du maire Mansour FAYE. « User d’un pouvoir pour brimer ses concitoyens n’est pas une qualité », a déclaré l’ancien maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba DIEYE dans un post sur twitter. « Le maire de Saint-Louis se doit d’incarner les valeurs sénégalaises qui font la fierté de notre belle cité », a-t-il ajouté en invitant son successeur à avoir de la « hauteur ».



Une campagne de boycott des produits de « Diaary »



Après une sortie, hier nuit de ses proches exigeant sa libération, des activités et des membres de l’opposition à Saint-Louis ont lancé jeudi une campagne « Non à l’intimidation ». D’autres appellent à boycotter des composants laitiers « Diaary » produits à partir de la ferme gérée par une fille de l’édile de la ville.



Aux dernières nouvelles, Alé THIAM est poursuivi pour injure par voie de presse et diffusion de fausses nouvelles.



