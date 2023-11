Enlèvement raté : Dadis Camara de retour à la Maison centrale de Conakry

Selon son avocat, maître Pepe Antoine Lamah, Dadis Camara ne s'est pas évadé de prison, mais il a plutôt été enlevé par ce commando. Toujours selon son avocat, il a réussi à s'échapper et s'est rendu à la Maison centrale.



Depuis un an, Moussa Dadis Camara est poursuivi pour son rôle dans le massacre du 28-Septembre 2009, qui avait provoqué la mort de près de 160 personnes et le viol d'une centaine de femmes.



RFI