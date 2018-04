Enseignants grévistes : Serigne Mbaye Thiam coupe les salaires à hauteur de 95.000 à 150.000 Fcfa

En vue du 1er mai, les salaires des fonctionnaires ont été payés entre le mercredi 25 et le jeudi 26 avril. Mais pour les enseignants grévistes c’est bel et bien effectif, des ponctions seront notées sur leurs dus.



La ponction est à hauteur du tiers des salaires des dits enseignants, soit entre 95.000 et 150.000 Fcfa. Un haut responsable de la Direction de la solde, joint par Les Echos, souligne même que « tant qu’il y aura grève, il y aura ponction ».



Le duel continue de plus bel entre Serigne Mbaye Thiam et les enseignants. Ce premier qui disait devoir prendre toutes les mesures de sauvetage pour que le service public de l’éducation puisse continuer, exécute ses intentions.





SENENEWS