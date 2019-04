Etats Généraux de l’Intelligence Economique Africaine à Dakar : de grandes opportunités pour les entreprises sénégalaises, selon Lansana Gagny SAKHO, le Représentant résidant du CAVIE

Quelques semaines après la réélection du Président Macky SALL, le Sénégal accueille la grand-messe de l’intelligence économique africaine. Une simple coïncidence ou un hasard de calendrier ?



Hasard de calendrier oui, mais coïncidence heureuse des dates Son Excellence le Président Macky SALL a engagé depuis 2012 une politique volontariste de transformation structurelle de l’économie sénégalaise. Cette ‘messe’ justement serait une opportunité pour poser les jalons qui permettront d’accompagner ce processus.



Qui attendez-vous aux Etats Généraux de l’Intelligence Economique (EGIEA) et pourquoi c’est un rendez-vous essentiel pour les entreprises sénégalaises ?



Ce rendez est important pas seulement pour les entreprises sénégalaises mais pour toutes les entreprises africaines en général. Ce que nous attendons de ces Etats Généraux c’est essentiellement une prise de conscience par toutes les parties prenantes de l’importance de l’intelligence Économique. Le continent ne peut pas ‘vivre en vase clos’. Pour se conformer à la mondialisation et tirer profil des marchés du nord les entreprises africaines doivent intégrer dans leurs démarches les outils et actions de l’intelligence économique.



L’objectif d’acquérir une capacité d’absorption qui réside dans leur aptitude à identifier, assimiler et à exploiter des connaissances provenant de son environnement. Cette capacité d’absorption peut mettre en évidence l’existence d’un besoin nouveau et permet donc de s’assurer de l’existence d’un marché pour la future innovation. L’intelligence économique favorise le succès d’un processus d’innovation par le développement des réseaux inter firmes pour la production de nouvelles ressources sur lesquelles elles devraient se positionner



Cette politique doit cependant être accompagnée par une forte volonté politique des États Africains doublée d’une approche globale à l’échelle du continent pour donner les résultats escomptés.





Quel peut être l’apport de l’intelligence économique dans le succès du Plan Sénégal Emergent (PSE) ?



Le Sénégal a décidé d’adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l’émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal Émergent (PSE), constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme.



L’ambition de l’Etat du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Pour ce faire, il s’agira de consolider les acquis, notamment en matière de gouvernance démocratique, et de recentrer les priorités dans la perspective de garantir durablement la stabilité économique, politique et sociale. La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre d’un important programme d’investissements dans les secteurs porteurs, à même d’impulser une dynamique de croissance forte et soutenue.



Les données scientifiques, techniques, technologiques, technico-économiques, évoluent sans cesse. Il faut, donc, les mécanismes nécessaires pour surveiller les tendances, déceler les indices de changement, identifier les synergies possibles, anticiper pour accompagner le PSE dont la mise en œuvre va s’accélérer avec le second mandat de son Excellence le Président Macky SALL. C’est ce niveau que se situe l’apport de l’intelligence economique dans le cadre de l’opérationnalisation PSE. La formation et la certification d’experts sénégalais sera un atout non négligeable dans cette dynamique.



VIMA III arrive à Dakar après Ouagadougou, Paris, Douala, Tunis et Yaoundé, avec à son actif plus d’une centaine de cadres certifiés. Pourquoi cette formation intensive est essentielle pour les entreprises du Sénégal ?



L’Afrique ne s’en sortira que si nos entreprises s’engagent dans un processus de développement de leurs forces motrices, lesquelles se déplacent vers la maîtrise de l’information qui pourrait participer au succès d’une innovation. L’intégration d’un système d’intelligence économique en leur sein permettra de s’assurer de l’existence d’un marché pour la future innovation dans le contexte de la mondialisation qui requiert la mise en place d’un système d’information efficace pour bien connaître les contraintes actuelles de l’environnement mondial.



La certification des cadres africains est un excellent levier pour accompagner les entreprises et les institutions africaines dans leur démarche de mise à niveau portant sur la mise en place d’une stratégie globale d’intelligence économique.