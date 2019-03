Etats-Unis: L’accusateur de Gadio condamné à 3 ans ferme

La sentence est tombée ce lundi. L’homme d’affaires chinois Patrick Ho Chi Ping poursuivi aux Etats-Unis avec Cheikh Tidiane Gadio (relâché à la faveur d’un accord), a été condamné à trois ans de prison.



Au terme d’un procès d’une semaine, Ho, 69 ans, ex-ministre de l’Intérieur de Hong Kong, avait été reconnu coupable en décembre de corruption et de blanchiment d’argent. M. Ho avait notamment été accusé d’avoir offert en 2014, deux millions de dollars au président du Tchad Idriss Déby Itno, afin d’obtenir de précieux droits pétroliers.



L’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Cheikh Tidiane Gadio, également mis dans la cause, avait décidé de collaborer avec la justice américaine en contrepartie de l’abandon des poursuites contre lui.



LERAL