Événements tragiques de Saint Louis : une résultante de l'absence de vision de nos autorités sur la protection et l'exploitation de nos ressources halieutiques. Par Abdou SANÉ

Le gouvernement a toujours bradé nos ressources et contribué ainsi à appauvrir les stocks mettant ainsi nos pecheurs dans une situation de dépendance vis avis des états voisins (Mauritanie,Guinée Bissau entre autres). Face à la pression de la vie, les populations littorales de Guet Ndar a Saint Louis ont tenu à exprimer leur désarroi car pour elles c'est une question de SURVIE. C'est tout le sens des violentes et sanglantes manifestations de ce Mardi 4 Fevrier 2020.



Nous souhaitons un prompt rétablissement aux nombreux blessés enregistrés de part et d'autres aujourd'hui au cours de la confrontation entre manifestants et forces de sécurité.Le responsable de ces tragiques événements n'est autre que notre gouvernement qui n'a pas la culture d'une gestion rationnelle et durable de nos potentielles ressources naturelles.



Nous tenons solennellement a exprimer notre soutien a ces braves pécheurs de Guet Ndar(Saint Louis du Sénegal)qui en plus des contraintes liées aux opportunités d'exploitation des ressources halieutiques continuent d'enregistrer des morts avec ce tombeau fluvial dénommé bréche. Et ce, sous l'oeil indifférent de nos prétendues autorités.



Abdou Sané Géographe Environnementaliste.

Ancien député.

