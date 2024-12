Exclusion de certains médias : Maïmouna Ndour Faye dénonce une manœuvre visant à faire taire les voix discordantes

Suite à la publication de la liste des entreprises de presse conformes au Code de la presse, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a exprimé son mécontentement. Maïmouna Ndour Faye, Directrice générale de la chaîne 7TV, l'une des entreprises non reconnues par l'État, a dénoncé cette mesure en ces termes : « Il y a un agenda en cours, mais c’est peine perdue. Ils vont choisir les médias qui existeront et pourront s’exprimer. Ils vont sélectionner les journalistes autorisés à exercer et à parler et faire taire toutes les voix discordantes ».



Très déterminée, Maimouna Ndour Faye a poursuivi : « Dès aujourd’hui, ces décisions seront attaquées. C’est un affront orchestré par le ministère de la Communication et ses collaborateurs. C’est de la vengeance, de la malveillance et de la sournoiserie ». Elle a conclu en soulignant l’importance de ce combat : « C’est une lutte pour le droit à l’existence et pour l’avenir ».