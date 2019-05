Exploitation du pétrole : L’Etat du Sénégal promet de favoriser les entreprises locales

Depuis la découverte des gisements de pétrole et de Gaz au large des côtes sénégalaises, le pays est devenu une niche très convoitée par des entreprises multinationales qui s’activent dans ce secteur. Une tendance qui laisse penser à un accaparement de ces ressources par de grandes entreprises étrangères. Mais, selon Boubacar Mbodj, conseiller du Président de la République, les entreprises nationales seront favorisées dans l’exploitation du pétrole et du gaz.



‘’Nous n’allons pas donner tout aux grandes multinationales. Il faut que les compagnies nationales profitent de la chaine de valeur. Cela permettra le développement de notre économie. C’est pourquoi nous avons mis sur place une loi qu’on appelle le contenu local’’, a fait savoir Boubacar Mbodj en marge d’une conférence en prélude de la dix-septième édition du Salon international sur l’énergie et le pétrole en Afrique (Siepa) du 11 au 13 Juin 2019 à Dakar.



Selon le conseiller du Président de la république, les entreprises étrangères ‘’détiennent les technologies pour aller à trois kilomètres sous l’eau, mais l’expertise locale est là. Il faut donc s’appuyer sur cette connaissance, l’exploitation du pétrole. C’est pourquoi la participation au Siepa est importante pour les entreprises sénégalaises.’’



SENEWEB