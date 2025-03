Extradition de Macky Sall : Yassine Fall met fin à la polémique

La ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Yassine Fall, a mis un terme aux spéculations entourant une possible extradition de l’ancien président sénégalais Macky Sall, actuellement en séjour au Maroc. Cette clarification intervient après la ratification par l’Assemblée nationale d’un accord judiciaire entre Dakar et Rabat sur l’assistance aux détenus et le transfèrement des personnes condamnées.



Face aux interrogations soulevées par ce texte, certains y ont vu la possibilité d’une extradition de l’ex-chef de l’État. Lors de son audition devant les commissions des Affaires étrangères et des Lois, Yassine Fall a tenu à dissiper ces craintes : « Cet accord n’inclut pas l’extradition des individus », a-t-elle affirmé fermement. Elle a précisé que cette convention vise uniquement à garantir l’assistance juridique et consulaire aux Sénégalais arrêtés et condamnés au Maroc, sans aucun lien avec une éventuelle extradition.



La ministre a souligné que la ratification de cet accord s’inscrit dans une volonté de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays et d’assurer une meilleure protection des droits des ressortissants sénégalais détenus à l’étranger. Cette mise au point devrait calmer les débats et recentrer l’attention sur les véritables enjeux de cette convention, à savoir l’amélioration des conditions de détention et le respect des engagements internationaux du Sénégal.



