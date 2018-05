FASS - NGOM : DIAO lance un appel aux étudiants de l’UGB (vidéo)

>>> Suivez sa réaction ...

La commune de Fass-NGOM s’est mobilisée, lundi, pour réitérer son soutien à l’endroit de l’ex-directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) démis de ses fonctions avec son collègue recteur, suite aux émeutes du 15 mai 2018.Les représentants des 55 villages ont pris part à la rencontre présidée par le maire Alioune SARR et d’autres dignitaires de la localité. Ibrahima DIAO a profité de l’occasion pour inviter les étudiants à mettre fin à la grève puisque, dit-il, « le président de la République a donné suite aux demandes de limogeage qu’ils avaient émises ».« Je vous demande de rejoindre les amphithéâtres. C’est cela qui est meilleur pour vous, pour vos parents et pour notre cher Sénégal. J’invite la CESL d’inviter les revenir au campus », a-t-il lancé.M. DIAO comme dans son. En marge de cette rencontre, il a par ailleurs rendu hommage aux travailleurs du CROUS, à Baydallaye KANE, à Mary Teuw NIANE et Mansour FAYE ainsi qu’aux autorités administratives pour leur accompagnement dans sa mission.Alioune SARR, le maire de FASS s’est félicité des témoignages positifs adressés au mandataire de l’APR par ses collègues du CROUS en exprimant la de sa commune à la décision de Macky SALL. « Notre engagement en faveur de sa victoire en 2019 ne changera. Rien ne pourra l’affecter », a-t-il ajouté.