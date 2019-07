FOIRE DES JEUNES DE SAINT-LOUIS : Une première édition réussie (publireportage)

Les rideaux sont tombés, samedi, sur la première édition de la foire des jeunes de la région de Saint-Louis. L’initiative portée le Conseil Régional de la jeunesse (CRJS) et soutenue par la coopération allemande dans le cadre de son programme « Réussir au Sénégal », a permis de financer une dizaine de projets.



« Une première édition réussie », selon les organisateurs qui s’engagent à maintenir et à développer les acquis. En plus du forum sur l’employabilité des jeunes tenu le matin sur la place Faidherbe, un gala de l’entrepreneuriat a permis de poser les jalons de la mise en place d’un fonds dédié à la jeunesse auprès des collectivités locales de la région.



« Le processus de prise en charge des fortes préoccupations des jeunes au sein des communes est enclenché », note Fara NDIAYE, le président du CJRS. « Le défi est d’amener les collectivités à adopter une budgétisation sensible à la jeunesse », a-t-il soutenu.



Retour en vidéo sur les faits marquants de la journée …