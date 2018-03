FOOT-BALL: Babacar Sy nommé vice-président de la Fédération sénégalaise.

Babacar Sy, le président de la Linguère de Saint-Louis remplace Louis Lamotte au poste de premier vice-président de la sénégalaise de foot ball, a appris Ndarinfo de source officielle.



Daouda Badji président de la Ligue de Ziguinchor remplace Moussa Diaw Dieng. Sammy Danif prend la place d’Ibrahima Traoré, tandis que Youssou Camara hérite du poste de Cheikh Seck. Quant au président de la Commission centrale des arbitres, Badara Mamaya Sène qui a démissionné lundi, il a été remplacé par Mamadou Ndiaye ».



Tous les délégués ayant pris part mercredi à la réunion ont déclaré être en phase avec le refus de démissionner de Me Augustin Senghor, président de l’instance dirigeante.



Ces délégués qui avancent aussi que « les informations fournies aux plus hautes autorités sont injustifiées ont instruit Me Senghor et son Comité exécutif de continuer de fédérer tous les acteurs du football autour des objectifs de la FSF ».



Ndarinfo