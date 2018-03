FURIE DES VAGUES : des fondements de la digue de protection s’enlisent (vidéo – photos)

Les impacts de la dangereuse houle sur la digue de protection sont considérables. Des distorsions et ondulations de l’ouvrage sont notées, ce matin, sur plusieurs endroits. Hier, des équipes d’EIFFAGE ont été déployées la nuit pour réparer les parties affaissées du fondement de la digue de protection.



En plus de heurter frontalement l’ouvrage, la mer creuse le sol provoquant un désensablement et la perte d’équilibre du premier palier. Un renforcement de matelas Reno est annoncé pour contenir les assauts.



Pourtant, des voix se sont soulevées pour exiger le renforcement des fondements de la digue. « Ils ont juste creusé un fondement d’un mètre alors que la mer creuse jusqu’à 3 mètres de profondeur », avait crié un notable de Goxu Mbacc. Des interventions sont en cours sur les parties touchées.