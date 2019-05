Facebook estime que 5% des comptes actifs sont "faux"

Facebook tente de répondre à la nette augmentation des tentatives de créations automatiques de comptes à des fins malveillantes mais estime qu'environ 5% des comptes actifs actuellement restent "faux", selon des chiffres publiés jeudi.



Le groupe a désactivé immédiatement, c'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent actifs, 1,2 milliard de comptes au dernier trimestre 2018 et 2,2 milliards sur les trois premiers mois de 2019, "une hausse due aux attaques automatisées d'acteurs malveillant (cherchant à) créer de larges volumes de comptes en même temps", explique l'entreprise américaine.



Dans ce cas de figure, Facebook affirme les supprimer immédiatement: ils ne sont donc pas comptabilisés dans les comptes actifs. Selon Facebook, ces comptes là sont assez faciles à repérer et donc à supprimer avant qu'ils ne créent de "tort".



Le réseau social estime néanmoins que 5% des comptes actifs actuellement sur la plateforme sont "faux" sur un total de 2,4 milliards d'usagers mensuels actifs.



Les comptes "faux" peuvent par exemple servir à relayer des campagnes de désinformation à des fins de manipulation politique, un des sujets qui empoisonne Facebook depuis deux ans. Le groupe annonce régulièrement des vagues de suppressions de comptes actifs jugés "inauthentiques".



Le groupe a publié jeudi un rapport qui détaille les mesures prises par Facebook contre les "faux" comptes mais aussi les contenus qui enfreignent ses règles d'utilisation, comme la nudité, la violence, le sexe, le harcèlement, la promotion de la drogue ou des armes, l'apologie du terrorisme, etc.



