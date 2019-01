Fadel Barro et Cie arrêtés

Fadel Barro et d'autres membres de Y en a marre ont été arrêtés hier, en plein centre-ville, et conduits au commissariat de police du Plateau pour participation une manifestation non autorisée, selon L'Observateur.



Fadel Barro et Cie, qui avaient improvisé une marche dans le centre-ville, distribuaient des flyers hostiles au régime de Macky. Ils seront libérés, tard dans la nuit, sur instruction du procureur.





