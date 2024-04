Faible présence des femmes dans le Gouvernement : "Cessons de faire de cette affaire de genre, un fonds de commerce" (Lansana Gagny Sakho)

Lors de la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement du Premier Ministre Ousmane Sonko, ce vendredi 5 Avril 2024, il a été constaté une faible présence des femmes dans l'attelage gouvernemental. Quatre (4) femmes ministres sur un total de 25 postes voire 30. "Il n'y a pas de femmes sénégalaises compétentes !!!", s'interroge, l'activiste, féministe, Jaly Badiane.



"Les femmes compétentes dans ces matières existent dans l’armée et dans le civil. Toutes les compétences vous les trouverez chez les femmes", a répondu Alioune Tine, d'Africa Jom Center sur sa page X.



Voulant mettre fin à cette polémique sur la faible présence des femmes, l'ancien Dg de l'Ofor, Lansana Gagny Sakho, demande de cesser de faire de cette affaire un fonds de commerce. " Nous devons être plus sérieux et ne pas lier la performance ou la cohérence d’un gouvernement à un nombre de femmes qui en sont membres. Cessons de faire de cette affaire de genre un fonds de commerce ou un moyen pour recruter des followers… S’il s’agit d’une affaire d’arithmétique, mettons alors 75% de jeunes de moins de 35 ans….dans le gouvernement", martèle-t-il sur sa page X.





Dakaractu