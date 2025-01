Fass-Ngom : grandiose mobilisation pour la 8e édition de la journée nationale de nettoiement

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a exprimé sa satisfaction devant la forte mobilisation notée hier samedi lors de la huitième édition de la journée nationale de nettoiement, organisée samedi dernier sous l'égide des Forces de défense et de sécurité.



La cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune de Fass Ngom, un choix symbolique pour cette initiative citoyenne initiée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.



« Je tiens d'abord à exprimer un sentiment de satisfaction face à l'engagement des acteurs mobilisés, dirigés par les Forces de défense et de sécurité, notamment le commandant de la zone militaire Nº2 et la Légion de gendarmerie. Leur présence aux côtés des civils démontre notre volonté collective de rendre notre environnement propre et notre cadre de vie agréable », a déclaré M. Sall lors de la cérémonie de lancement.



Le gouverneur a également souligné que Fass Ngom accueillera le dimanche 12 janvier une ziarra annuelle, ajoutant une dimension religieuse à cet événement communautaire. " Cette journée de nettoiement vise à renforcer la conscience citoyenne autour de la propreté et de l’hygiène publique", a indiqué le Gouverneur.



M. Sall a salué le leadership et l’initiative de l’Armée, qui a préparé cette journée depuis une semaine, ainsi que l’ensemble des acteurs locaux qui ont montré leur adhésion à cette noble cause.



Parmi les personnalités présentes figuraient le commandant de la zone militaire Nº2, Thiendella Fall, le représentant du Khalife de Mpal, El Hadji Malick Ngom, Modou Mbène Guèye, le directeur général de l'Asepex, le maire Ibrahima Diao et la députée Seynabou Yacine Samb.





