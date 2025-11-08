Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy invités aux 30 ans des Gourmand Awards à Riyad

Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy, lauréats du prestigieux Gourmand Award 2023 ont été invités à prendre part à la célébration du 30ᵉ anniversaire des Gourmand Awards, prévue du 27 au 30 novembre 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite.



Leur ouvrage « Le CEEBU JÉN, un patrimoine bien sénégalais », couronné en mai 2023 à Umeå, en Suède, représente aujourd’hui l’un des livres les plus marquants des 30 dernières années, selon les organisateurs.





Deux distinctions seront remises lors de cette édition spéciale. Il s’agit du meilleur du Meilleur par pays et le meilleur du meilleur par catégorie.



Dans la lettre d’invitation adressée aux deux auteurs parcouru par la Rédaction, Édouard Cointreau, président des Gourmand Awards, souligne l’importance de cet événement qu’il qualifie de « plus important jamais organisé » pour les lauréats et pour la gastronomie mondiale.



Cette reconnaissance renforce la place du Ceebu Jën dans le patrimoine culinaire mondial et met à l’honneur la richesse de la gastronomie sénégalaise, portée par deux Domou Ndar et ambassadeurs de talent.



