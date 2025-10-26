Lettres vivantes à Saint-Louis : Arona Rachid Dieng dévoile son triptyque littéraire

C’est dans une atmosphère chaleureuse, empreinte de ferveur littéraire et d’émotion partagée, qu’Arona Rachid Dieng a présenté, hier samedi , ses trois ouvrages lors d’une cérémonie de dédicace tenue à Saint-Louis. Entouré de ses proches, de collègues postiers, de figures du monde du livre et de passionnés de lecture, l’écrivain a livré une ode plurielle à l’histoire, au sport et aux peuples de la mer.



Ce postier natif de Bassar, dans les îles du Saloum, actuellement en service au centre financier de Dakar, continue de tisser les fils de sa mémoire et de son engagement citoyen à travers l’écriture. À travers un recueil de poèmes, un récit biographique et un roman social, il offre trois regards singuliers mais profondément liés par une même volonté : raconter le Sénégal des héritages, des luttes et des espérances.



Khalifa Ababacar Sy, le pont de l’espoir : un hommage poétique



Premier ouvrage présenté, Khalifa Ababacar Sy, le pont de l’espoir est un recueil de poèmes dédié à la mémoire du guide spirituel éponyme. Dans une déclaration poignante, Arona Rachid Dieng souligne :

« Il a su insuffler une dynamique à ses disciples malgré les influences culturelles coloniales et arabo-musulmanes. Son bonnet carré n’était pas un simple accessoire, mais un symbole de loyauté, de fidélité. »



Entre spiritualité et héritage, l’auteur restitue à travers ses vers la grandeur d’un homme et la force tranquille d’un guide, lumière pour les générations actuelles.



Sadio Mané, étoile d’or : une mémoire de supporter



Le second ouvrage, Sadio Mané, étoile d’or, est un récit vibrant retraçant les moments phares de l’équipe nationale du Sénégal, des années 80 à la glorieuse victoire de 2021 en Coupe d’Afrique des Nations.

« C’est le couronnement d’un parcours. Sadio en est le symbole. Il a porté haut les couleurs du pays », a déclaré l’auteur.



À travers les figures de Jules François Bocandé, El Hadj Diouf ou encore Kalidou Koulibaly, c’est toute une mémoire collective que l’auteur restitue, celle d’un football porteur de rêve et d’unité.



Les assaillis de la mer : roman de survie et d’ambition



Dernier ouvrage présenté, Les assaillis de la mer, est un roman dense de 257 pages, publié chez Edissal. À travers le personnage de Seydou, jeune pêcheur aux rêves immenses, l’auteur met en lumière les réalités souvent invisibles des peuples côtiers : Sérère Niominka, Lébous, Guet-ndariens et Thioubalo.





La mer y devient personnage, théâtre de luttes silencieuses contre le chalutage industriel, l’érosion côtière, l’abandon scolaire ou encore l’appel de l’ailleurs.



« C’est cette rareté du poisson, due à la dégradation de l’environnement, qui pousse les jeunes à tenter l’immigration irrégulière », déplore l’auteur.



Mais au-delà de la tragédie, Les assaillis de la mer raconte aussi une résilience : celle de Seydou qui rêve de devenir président des États-Unis d’Afrique, porté par la force de l’apprentissage et l’amour des siens. Un roman engagé, traversé par des thèmes d’actualité : le changement climatique, l’intégration africaine, et les fractures sociales.



