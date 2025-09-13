L’association Saint-Louis Jazz a annoncé que la 34ᵉ édition du Festival international de jazz de Saint-Louis se tiendra du 13 au 17 mai 2026.
Créé en 1992, cet événement majeur du calendrier culturel sénégalais est reconnu depuis 2016 comme l’un des plus grands festivals de jazz au monde, selon les organisateurs.
34e édition du Festival de jazz de Saint-Louis : rendez-vous en mai 2026
Samedi 13 Septembre 2025
