Fatoumata NDIAYE "Fouta tampi" : Macky " a fait ce qu'il peut et il faut le reconnaître et nous le remercions"

"Il y a eu des changements et il faut le reconnaître (…) Macky Sall est en train de refaire la route du Dandé Maayo, la circulation est y est maintenant fluide. Nous avons aussi la pose de la première pierre de l'hôpital de Ourossogui. Nous ne sommes pas des ennemis du Président (…) Il a fait ce qu'il peut et il faut le reconnaître et nous le remercions", atteste Fatoumata NDIAYE " Fouta Tampi", jadis très virulente en l'endroit du régime.



Consciente désormais des réalisations, Elle s'engage à soutenir le Président Sall.