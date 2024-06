Fds-Les Guelwaars : toutes les instances dissoutes

Fds-Les Guelwaars a organisé un séminaire les 22 et 23 juin 2024 au Centre forêt de Thiès. Un conclave qui a réuni ses représentants départementaux sur le thème «Évaluation de la Présidentielle de 2024 et perspectives pour Fds-Les Guelwaars».S’agissant des nouvelles stratégies du parti dirigé par Dr Babacar Diop, conformément aux statuts et aux recommandations du dernier Congrès du parti, les instances actuelles sont dissoutes.



Pour le directoire national de Fds-Les Guelwaars, cette décision marque un «tournant décisif» dans l’histoire du parti. Elle symbolise, selon les «Guelwaars», «une volonté de renouvellement et d’adaptation face aux défis et enjeux contemporains».



Ainsi, le parti a donné mandat à son président, Babacar Diop, pour mettre en place, dans un court délai, de nouvelles structures «plus dynamiques, inclusives et réactives, capables de répondre efficacement aux aspirations des membres et sympathisants de Fds-Les Guelwaars».



Dr Babacar Diop et ses camarades ont, par ailleurs, salué les principes de «Jubb, Jubbal, Jubbanti» érigés par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, comme «fondements de sa gouvernance» , tout en réaffirmant «son ancrage au sein de cette coalition au pouvoir».



EMEDIA