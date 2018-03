Fermeture de l’école Cheikh TOURE : les élèves redéployés (vidéo)

Après la fermeture, à titre conservatoire, de l’école élémentaire Cheikh TOURE par arrêt préfectoral, un plan de redéploiement des élèves a été élaboré par l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Saint-Louis pour assurer la continuité des enseignements. Les pensionnaires de l’établissement menacé par l’avancée de la mer étudient désormais dans les écoles environnantes, dont Alfred Dodds, Ndatté Yalla et Léontine Gracianet qui accueille les deux classes de CM1. Suivez les explications de Cheikh Yaba DIOP, inspecteur de l'Education et de la Formation de Saint-Louis ...