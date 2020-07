Fernand Nino MENDY : " La pensée et le discours du Professeur Didier RAOULT méritent une attention particulière pour l’avenir des Sciences !"

En effet, j’ai tardivement appris que le Professeur RAOULT enseignait l’épistémologie des Sciences. Cette information est déterminante pour comprendre la posture scientifique de l’homme et de son discours public non seulement à l’occasion de la pandémie de la Covid 19 mais et surtout globalement sur ses sorties médiatiques et ses convictions de chercheur en Médecine.



Au sujet du monde de la recherche scientifique en général et du médicament en particulier, les propos du Professeur doivent permettre aux Citoyens de constater, puis s’indigner et se soulever pour exiger que ces « mains salles » des lobbies soient extirpées des politiques du médicament afin que la mort ne soit pas un objet de chantage et de commerce mondial.



Aujourd’hui, nous devons prendre nos responsabilités de Chercheurs, d’Enseignants, d’Universitaires, de Politiques et de Citoyens pour exiger une Science en général et une Médecine éthique, en particulier, exclusivement au Service de l’Homme, de sa Dignité et de sa Vie.



C’est le sens que je donne à la prise de parole publique du Professeur RAOULT qui mérite une attention particulière et une mobilisation citoyenne mondiale pour la défense et la promotion d’une Recherche qui sert exclusivement l’Humanité et non un groupe d’hommes d’affaires.



Fernand Nino MENDY

Communicant