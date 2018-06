Ferveur de la Korité à la mosquée Ihsane

L’Imam Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSE a dirigé la prière de l’Aid El Fitr, c matin, à la mosquée Ihsane de Sindoné. Dans son sermon, il a fortement insisté sur le sens de la Korité qui prône le partage, le soutien à l’orphelin et le raffermissement des liens de parenté. L’imam a exhorté les musulmans à l’union, à la solidarité, au pardon et à l’amour du prochain, en rappelant que notre salut ici-bas et dans l’au-delà repose sur le respect de cette démarche. Regardez !