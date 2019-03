Fête nationale : Saint-Louis se prépare pour un "défilé impeccable"

L’adjoint au gouverneur de Saint-Louis, en charge des affaires administratives, a assuré vendredi que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour "un défilé impeccable" lors de la fête de l’indépendance, prévue le 4 avril.



Lors d’une réunion préparatoire, Amadou Diop a relevé que les Forces de défense et de sécurité sont à pied d’œuvre pour donner "un cachet populaire" à cette fête nationale dont le thème est : "La citoyenneté et l’unité nationale : comme levier de l’émergence".



Il a annoncé "un défilé impeccable des civils, des militaires et paramilitaires" à la Place Faidherbe de Saint-Louis.



Les acteurs sociaux et économiques, les mouvements de jeunesse, les élèves prendront part à ce défilé du 4 avril, a-t-il dit, soulignant que l’évènement sera précédé dans la nuit du 3 avril par la traditionnelle retraite au flambeau pour traduire "la parfaite communion entre les populations et l’armée".



Une consultation médicale gratuite sera organisée au profit des populations à la place Abdoulaye Wade, conformément au concept "armée-nation", a annoncé l’adjoint au gouverneur qui a présidé la réunion en présence du colonel, Mbaye Cissé, commandant de la zone militaire N° 2.



Les organisateurs prévoient également des expositions sur le thème du 4 avril 2019 et les nombreuses facettes de l’Armée sénégalaise.



Le Wally (gouverneur) du Trarza (Mauritanie), prendra part aux festivités pour traduire "l’excellence des relations entre la Mauritanie et le Sénégal", a dit Amadou Diop.





