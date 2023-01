Finale départementale : Alioune Badara DIOP, le parrain, remet des lots d'équipements aux équipes - vidéo

Le directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'eau (Olac) a remis hier de lots d'équipements aux finalistes de l'ODCAV de Saint-Louis. Les Asc Médina Marmiyal et Jakarlo ont reçu des mains du responsable de l'Alliance Pour la République (APR), des maillots, ballons, blousons, maillots, des tee-shirts pour leurs supporters en plus d'une enveloppe de 100.000 FCFA pour les préparatifs du match qui se jouera aujourd'hui au stade Mawade WADE. D'autres récompenses individuelles ont été également offertes aux joueurs que se sont illustrés durant ce tournoi.