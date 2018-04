Finales départementales de l’UASSU de Saint-Louis : " le bilan est positif", selon l'inspecteur départemental des Sports

L’inspecteur départemental des Sports a salué, lundi, la bonne tenue des phases départementales du tournoi de l'Union des Associations Sportives Scolaires et Universitaires (UASSU) au stade Mawade WADE, en exprimant sa gratitude à Mme SARR Ndèye Sélbé Badiane pour « tous les efforts consentis ».



« Le bilan est positif. Toutes les activités programmées ont été exécutées », s’est félicité Pape Samba LY qui présidait la clôture de ces compétitions avec plusieurs autorités administratives et politiques de la ville. Devant une forte mobilisation de la communauté éducative, M. LY a invité les collectivités locales à s’impliquer davantage dans l’organisation de cet évènement éducatif.



« Le sport sénégalais ne se fera que par la base et la base c’est l’école », a-t-il rappelé. « C’est une très belle fête. « Nous prie pour que Saint-Louis ait une belle représentation aux phases finales régionales », a ajouté l’inspecteur LY.



