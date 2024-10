Fleuve Sénégal : la côte d’alerte à la station de Saint-Louis n’est pas encore atteinte

Le niveau du fleuve Sénégal à Diama (amont du barrage) est de 1,65 m le 17 octobre 2024 à 8 h 00. À la même période l’année dernière, il était à 2,13 m. Globalement, « le niveau amont est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint-Louis », note la Direction de la gestion et de planification des ressources en eau (Dgpre)



« Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l’embouchure ; sa proximité favorise l’évacuation rapide des eaux », a-t-elle indiqué.



Le niveau du fleuve Sénégal à Saint-Louis est de 1,31 m, contre 0,89 m à la même période l’année dernière. La côte d’alerte à la station de Saint-Louis est de 1,75 m, et elle n’est pas encore atteinte.