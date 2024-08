Fleuve du Sénégal : les populations de Matam invitées à prendre " toutes les dispositions nécessaires "

Le directeur de la brigade des ressources en eau de la région de Matam, Abdou Khadre Mbacké Guèye, a invité dimanche les populations riveraines au fleuve Sénégal, en particulier celles vivant dans le Dandé Mayo, à observer une ”vigilance maximale’’ et à prendre ‘’toutes les dispositions nécessaires’’, afin de se prémunir d’éventuels dégâts liés au débordement des eaux de ce cours d’eau.



‘’Nous invitons les populations riveraines et aux porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal, plus particulièrement dans le Dandé Mayo, à observer une vigilance maximale et prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement de ce cours d’eau’’, a-t-il dit.



S’exprimant lors d’un entretien avec l’APS, il a invité, les populations riveraines de ce cours d’eau ‘’ à rester vigilantes jusqu’à ce que la situation redevienne normale’’.



Selon le dernier communiqué de presse du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans la matinée de dimanches,”le plan d’eau du fleuve Sénégal était à six centimètres mètres de la cote d’alerte de huit mètres de la station hydrométrique de Matam, qui pourrait atteinte son seuil critique dans la journée, avec des risques élevés d’inondation dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal”, a-t-il cité.



Dans la soirée, la même source informait que la côte d’alerte de huit mètres a été atteinte peu avant 19 heures, suite aux pluies enregistrées dans la région dans l’après-midi.



