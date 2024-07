Football : la photo virale du bébé Lamine Yamal dans les bras de Messi

Le père de Lamine Yamal, le jeune attaquant de l'équipe d'Espagne, a publié une photo de son fils avec Lionel Messi, devenue virale sur les réseaux sociaux. Joan Monfort, le photographe en charge du shooting en 2007, est revenu sur les séances photos.



Il y a 17 ans, les joueurs de Barcelone ont posé avec des enfants et leurs familles pour un calendrier dans le cadre d'une campagne caritative menée par l'UNICEF.



Aujourd'hui, des photos de ce shooting où on voit le footballeur Lionel Messi poser avec un bébé sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Le nouveau-né qu'on aperçoit n'est nul autre que Lamine Yamal, le jeune attaquant espagnol.



Le photographe indépendant Joan Monfort supervisait les séances photos en 2007. À l'époque, Messi avait 20 ans et était déjà considéré comme un grand talent, mais il lui a fallu quelques années de plus pour s'imposer comme le joueur le plus remarquable de sa génération au FC Barcelone et dans l'équipe nationale d'Argentine. Comme Messi, Yamal est passé par le célèbre centre de formation de Barcelone, La Masia.



"C'était difficile. Messi est un homme très introverti et timide. Il avait 18 ou 20 ans. Il entre dans le vestiaire et découvre une baignoire en plastique remplie d'eau avec un bébé à l'intérieur. C'était compliqué. Au début, il ne savait pas comment tenir le bébé", explique le photographe.



La photo oubliée a refait surface après que le père de Yamal l'a postée la semaine dernière sur Instagram, avec un texte qui prend tout son sens aujourd'hui : "le début de deux légendes".



"Les étoiles s'alignent lorsque Lamine rencontre Messi. Mais pas avec le jeune Messi, mais plutôt avec le Messi d'aujourd'hui, dix-sept ans plus tard, aux côtés du joueur vedette que Yamal semble destiné à devenir. Il s'agit donc d'un tour des étoiles dans lequel les coïncidences et le hasard jouent un rôle très important. Tout comme dans le monde de la photographie", confie Monfort.



Les séances photos se sont déroulées dans le vestiaire des visiteurs au stade Camp Nou de Barcelone à l'automne 2007, alors que Yamal n'avait que quelques mois.



Africanews