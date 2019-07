Football: le Sénégal intègre le top 20 des meilleures équipes du monde

L'équipe nationale du Sénégal de football intègre le top 20 des meilleures équipes du monde et conserve sa première place au niveau africain, selon le classement Fifa du mois de juillet.



Pendant ce temps, l'Algérie, nouveau champion d'Afrique, fait un bond de 28 places. Les Fennecs se retrouvent ainsi à la 40ème place au niveau mondial et 4ème sur le plan africain.



Le top 5 africain est complété par la Tunisie (2ème), le Nigeria (4ème) et le Maroc (5ème).



Il faut également signaler dans ce nouveau classement Fifa du mois de juillet, le bon comportement de certaines équipes jugées petites.



Madagascar, quart de finaliste, avance de 12 places et devient 96ème mondial. Au même moment, le Bénin s'adjuge la 82ème place mondiale, avec un bond de 6 places.



Ce classement mondial est dirigé par la Belgique qui est suivi respectivement du Brésil et de la France. On note aussi que l'Argentine de Lionel Messi ferme la porte du top 10. Il faut aussi noter qu'une équipe comme l'Allemagne, championne du Monde 2014, pointe à la 15ème place.



Top 10 africain au classement Fifa de juillet (position mondiale et mouvement entre parenthèses) :



Sénégal (20, +2)



Tunisie (29, -4)



Nigeria (33, +12)



Algérie (40, +28)



Maroc (41, +6)



Égypte (49, +9)



Ghana (50, 0)



Cameroun (53, -2)



RD Congo (56, -7)



Côte d'Ivoire (57, +5)