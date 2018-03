Formation des Jeunes : le CCJ signe une convention avec un institut d’enseignement professionnel.

Le Conseil communal de la jeunesse (CCJ) de Saint-Louis a signé, samedi, un protocole d’accord d’un an avec un institut d’enseignement professionnel nouvellement installé dans la ville.



Cette jonction offre des possibilités de bourses d’études pour la jeunesse de la ville dans diverses filières dont l’électrotechnique, l’informatique de gestion, le management et stratégies de développement durable, la qualité-hygiène-sécurité et environnement.



En effet, selon les termes de l’accord, les démarches du Conseil pour des jeunes aspirants à vouloir s’inscrire à cette école pourront aboutir à des réductions de frais d’études.



Adama Kane DIALLO, le président du Conseil s’est réjoui de cette « nouvelle avancée », en indiquant que cette collaboration est le fruit de la bonne image que son institution a su se forger devant ses partenaires.



« C’est un partenariat gagnant-gagnant », a-t-il dit en indiquant que ce partenariat entre en droite ligne avec les orientations du Conseil. Notons qu’en plus des bourses, des activités de renforcement de capacités sont prévues par cette école.



